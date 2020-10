“O teu sorriso é um dos segredos do Algarve”: região agradece aos residentes

Todos os anos, recebem milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o Algarve “para passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana”. E este 2020, “especialmente exigente e com tantos desafios” para uma região que assenta no turismo grande parte da sua economia, com uma taxa de desemprego quase 180% acima dos valores de há um ano, não foi diferente.

“Não quisemos deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve”, afirma João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, em comunicado.

A nova campanha publicitária volta, por isso, a “prestar homenagem aos residentes da região”, “pela simpatia e cordialidade” com que recebem quem chega. O sorriso deles é, afinal, também “um dos segredos do Algarve”.

A campanha segue o conceito criativo utilizado no ano passado, “agora com novos protagonistas que nos trazem novos sorrisos”, porque a região “tem muitos atractivos” – sublinha-se a natureza, a gastronomia, o património, o clima – mas, “acima de tudo, temos as pessoas”, destaca João Fernandes no comunicado. Uma comunidade “composta por diferentes nacionalidades” que “contribui para o sucesso da região” e permite “acolher, tão bem, os turistas”.

Trata-se de uma campanha publicitária que estará presente em vários meios, “com forte aposta no digital”, nomeadamente através de publicações nas redes sociais da entidade regional de turismo, mas também em mupis nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão e em “cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro.” Em destaque, o sorriso dos residentes no Algarve, “ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local”.

Segundo o comunicado, o vídeo geral da campanha cruza o “quotidiano de cinco residentes” com “imagens reais da região”, que levam o espectador por “vários elementos da cultura e do património edificado e natural do Algarve”.

A campanha traz-nos Ana Grilo e as falésias douradas de Lagos, mostra Maria Manuela e o casario de Cacela Velha sobre a ria Formosa, Sarah Greenwood nas ruelas de Silves, o mestre caldeireiro Analide Carmo em Loulé, e o pescador Pedro Casanova na praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo.

O primeiro de cinco vídeos de 14 segundos já se encontra disponível e revela “o sorriso da Ana” pelas paisagens da Ponta da Piedade, em Lagos. Os restantes vídeos serão “revelados faseadamente nas redes sociais”.