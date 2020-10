Pousadas de Évora, Marvão e Guimarães reabrem com campanha promocional

Ao longo dos últimos meses, num contexto de progressivo desconfinamento face ao surto de covid-19, o grupo Pestana, proprietário da chancela Pousadas de Portugal, tem decidido reabrir, de forma faseada, algumas das unidades hoteleiras.

Vinte das 33 Pousadas de Portugal já se encontram em funcionamento, de Norte a Sul do país. Este mês, reabrem mais três, em Marvão, Évora e Guimarães. Em comunicado, o grupo anuncia “uma campanha especial” nos três espaços, com quartos a partir de 85€ por noite.

Em Évora, recorda o grupo, a unidade hoteleira fica no antigo Convento dos Loios, no centro da cidade, “entre o Templo de Diana e a catedral gótica”, conservando “a arquitectura original”.

Já a Pousada de Marvão “é constituída por um conjunto de casas tradicionais, situadas a 860 metros de altitude, com vistas magníficas para Espanha e para a planície alentejana”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A Norte, histórica e intimista, a Pousada de Guimarães situa-se num antigo mosteiro agostiniano do século XII e é membro dos Small Luxury Hotels of the World.”

Em comunicado, frisa-se ainda que, “devido ao actual contexto, e para garantir a máxima segurança a hóspedes e colaboradores”, as unidades hoteleiras “regem-se por um rigoroso protocolo de procedimentos de higienização” e selo Clean & Safe.