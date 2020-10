Governo é o mais pessimista da zona euro sobre efeito económico da crise

Com a sua previsão de um valor do PIB de 2021 ainda 3,6% abaixo do registado em 2019, o Governo português é, em toda a zona euro, aquele que está a prever um impacto económico mais negativo da presente crise no conjunto deste e do próximo ano. Algo que não impede o Executivo de ser também, em conjunto com outros países com dívida pública elevada, um dos que está a apostar em fazer regressar os indicadores orçamentais mais rapidamente aos níveis anteriores à pandemia.

