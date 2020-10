“Bazuca” europeia para pagar layoffs já está no mercado e a procura é elevada

A primeira de várias emissões de dívida que a União Europeia irá realizar nos próximos anos para financiar os seus programas de apoio à economia está ser recebida com elevados níveis de procura pelos investidores internacionais, permitindo às autoridades europeias obterem financiamento a dez anos a taxas de juro negativas.

A UE está a realizar nesta terça-feira duas emissões de dívida, uma a dez anos e outra a 20, com a qual pretende obter junto dos mercados um financiamento de 17 mil milhões de euros (dez mil milhões a dez anos e sete mil milhões a 20 anos). A operação destina-se a obter os meios para o programa SURE, com o qual a UE concede depois empréstimos aos Estados-membros para que estes financiem as medidas de apoio ao emprego.

No caso de Portugal, o Governo candidatou-se a um financiamento de 5900 milhões de euros do programa SURE, dinheiro que servirá para fazer face às despesas com o layoff simplificado.

As taxas de juro que Portugal irá pagar por este empréstimo estão indexadas às taxas de juro a que a UE se conseguir endividar junto dos mercados. E, aparentemente, de acordo com as informações que começam a ser conhecidas da emissão que está a ser realizada nesta terça-feira, irá ser possível à UE financiar-se a taxas de juro negativas, pelo menos na emissão que está a realizar a dez anos.

De acordo com a Reuters, até às 11h desta terça-feira, as emissões de dívida da UE, classificadas como obrigações “sociais”, tinham recebido uma procura total dos investidores de 233 mil milhões de euros, cerca de 13 vezes mais do que o valor a ser colocado.

Com esta procura, a taxa de juro indicativa para a emissão a dez anos está situada num nível que está três pontos-base acima da taxa de referência, o que significa que a UE irá conseguir financiar-se, neste prazo, a taxas de juro negativas, com um custo que é semelhante ao suportado normalmente pela França e ligeiramente mais alto do que o de Espanha. No caso da emissão a 20 anos, a taxa de juro deverá ficar em terreno positivo.

Para Portugal, quando obtiver acesso ao financiamento do SURE, isto significa que irá conseguir um empréstimo a taxas de juro mais baixas do que aqueles a que consegue aceder quando emite dívida directamente nos mercados.

Esta emissão da UE é apenas o arranque de uma longa e volumosa colocação de títulos de dívida europeia junto dos mercados. Para financiar o programa SURE, a UE irá emitir cem mil milhões de euros de dívida, 30 mil milhões dos quais já durante este ano. Depois, a partir de 2021, irá emitir cerca de 800 mil milhões de euros para financiar o programa de recuperação europeu.

É uma entrada em força de um novo actor no mercado de dívida europeu, capaz de rivalizar com os grandes emitentes de dívida como a Alemanha, Itália ou França. Existe ainda alguma incerteza em relação à forma como os investidores irão adaptar-se a esta nova realidade. Uma vantagem destas emissões europeias é que deverá contar, no mercado secundário, com níveis de compras elevados por parte do Banco Central Europeu.

Para já, como afirmou à Reuters um analista do mercado, esta primeira emissão “mostra ao mercado e mostra à UE que vai haver procura para estas emissões”.