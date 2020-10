Sporting empresta Misic ao Dínamo Zagreb

O Dínamo Zagreb oficializou nesta terça-feira a chegada do médio Josip Misic por empréstimo do Sporting até final da época, num acordo com opção de compra para o líder do campeonato croata de futebol.

Em nota na sua página, o campeão croata lembra que o médio foi campeão e venceu a Taça da Croácia ao serviço do Rijeka, conseguindo em 2017 “travar” uma sequência de 10 títulos consecutivos do Dínamo.

O clube croata refere ainda que Misic, que tem duas internacionalizações, é o quinto futebolista a jogar no Sporting e no Dínamo Zagreb, depois de Tomislav Ivkovic, Danijel Pranjic, Tonel e Wilson Eduardo.