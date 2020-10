Sérgio Conceição quer “tirar a bola” ao Manchester City

No historial de partidas do FC Porto em Inglaterra não consta ainda nenhuma vitória, mas Sérgio Conceição quer “acabar com esse jejum” nesta quarta-feira. Na antevisão da estreia dos “dragões” na Liga dos Campeões (20h, TVI), o técnico disse ter “muito respeito” pelo Manchester City, mas quer “tirar a bola” à equipa inglesa: “Fica mais difícil criarem-nos dificuldades e este jogo passa muito por isso.”

Demonstrando boa disposição, Conceição começou por dizer que “sem qualquer tipo de arrogância”, sempre se habituou “a ver o FC Porto nesta competição”, pelo que o regresso dos “dragões” à Liga dos Campeões após um ano de ausência “acaba por ser normal”.

Sobre o jogo e a ausência de vitórias dos “azuis e brancos” em Inglaterra, o técnico referiu que os portistas tudo vão fazer para sair do Etihad Stadium com um triunfo. “Cabe-nos fazer o que trabalhámos para este jogo e para poder contrariar essa estatística negativa. Como sabem, não sou muito dessas coisas da estatística, pois acho que cada jogo tem a sua história e não vale a pena falarmos do passado. Resta-nos trabalhar da mesma forma para ganhar.”

Confrontando com declarações do antigo jogador do FC Porto Ricardo Pereira - o defesa do Leicester disse que os portistas teriam de fazer os dos “citizens” correr -, Conceição admitiu que “tirando a bola ao adversário” ficará “mais difícil criar dificuldades” à sua equipa. “Este jogo passa muito por isso, mas depois é preciso saber o que fazer com bola. Quando o adversário é de qualidade a estratégia passa por esses momentos, mas também por pressionar o City depois de roubar a bola”, analisou.

Pepe: “Temos de olhar para nós próprios”

Pepe, que também esteve presente na conferência de imprensa, prometeu uma equipa com “humildade como grupo”, que vai “trabalhar muito”. “O mais importante é a equipa estar concentrada: ter concentração competitiva e equilíbrio emocional são pontos importantes para este tipo de jogo”, começou por dizer o capitão portista.

Apesar da qualidade dos rivais no Grupo C, o internacional português afirma que os “dragões” não se devem concentrar nos adversários: “Temos de olhar para nós. Vamos dar tudo para nos qualificarmos. É o objectivo. É o que os colegas e o nosso treinador exige: trabalho e determinação, sermos competitivos e dar o nosso melhor pelo clube e pelo grupo.”

O defesa, que disse que ficaria “muito feliz se pudesse sair [de Manchester] sem sofrer golos”, admitiu ainda que ficou honrado por assumir a braçadeira de capitão após a saída de Danilo. “Sei a responsabilidade de representar o clube como capitão e fiquei muito feliz. É uma honra enorme para mim. É um clube por que tenho muito carinho”, concluiu.