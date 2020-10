Novo projecto de Superliga europeia tem o apoio da FIFA

Está em andamento a criação de uma Superliga europeia, segundo avança nesta terça-feira a Sky News. De acordo com o canal britânico, 12 equipas das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha) estão em negociações para serem os fundadores deste novo torneio que terá o apoio da FIFA e que poderá ter a sua primeira edição já em 2022.

Com o nome provisório de “European Premier League”, esta nova competição teria entre 16 e 18 equipas e seria jogado num formato de campeonato, em que todas as equipas jogam duas vezes (em casa e fora) umas contra as outras, seguindo-se uma fase de eliminatórias com os melhores classificados da fase regular.

Segundo a Sky, qualquer uma das equipas participantes nesta competição irá receber centenas de milhões de euros. A Sky garante ainda que Liverpool e Manchester United são duas das equipas que estão a negociar a entrada nesta Superliga europeia, acrescentando que poderão ser cinco os representantes da Premier League inglesa, não havendo qualquer referência à possibilidade de haver equipas portuguesas envolvidas nestas conversações.

A Sky News avança ainda que esta competição já terá apalavrado um financiamento a rondar os cinco mil milhões de euros junto do banco de investimentos norte-americano JP Morgan para o lançamento desta nova competição. O empréstimo seria saldado com as receitas obtidas com as transmissões televisivas.

Esta Premier League europeia irá esvaziar a Liga dos Campeões dos seus principais protagonistas. Já era público que a UEFA queria fazer alterações ao formato da sua principal competição a partir de 2024, mas não é claro que esta competição tenha o apoio do organismo que tutela o futebol europeu.