Sigamos a Traça, repensemos os bairros, redescubramos Lisboa

O progresso que se instala na paisagem, com as fachadas do prédio de muitos, muitos andares, vidro a dominar as varandas, a erguer-se no bairro. A vida a começar no bebé que ensaia os primeiros passos. A vida banal de todos os dias, que é das mulheres no mercado ou nas vendas de flores, que é a da mãe que leva os filhos todos pimpões pela mão, que é a dos calceteiros a assentar os passeios que serão calcados pelos pés de todos. A vida em sobressalto feliz: ruas invadidas por uma multidão que caminha empunhando cartazes e bandeiras que o vento ondula. Isso e a construção interminável representada nas mãos de adultos que pegam em pás, nas mãos das crianças que escavam a terra num parque infantil. Os bairros e a cidade. As vivendas e os prédios lado a lado com barracas agrupadas desordenadamente.

