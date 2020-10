“O Remix é conhecido pelo ímpeto das suas interpretações”

Começou em Outubro de 2000 com um concerto experimental para alunos de música e artes da Universidade de Aveiro, e depois com uma primeira apresentação pública no Auditório de Serralves, a aventura do Remix Ensemble, que esta terça-feira assinala o seu 20.º aniversário na Casa da Música (Sala Suggia, 19h30).

Continuar a ler