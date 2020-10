Operadores de video on demand pagarão taxa de 1% em Portugal

Afinal, os operadores de serviços video on demand (VOD) com actividade em Portugal vão ficar sujeitos ao pagamento de uma taxa de 1% sobre o total dos seus proveitos relevantes. A proposta de alteração que o grupo parlamentar do PS entregou esta semana, indo ao encontro das reivindicações de uma parte do sector do cinema e do audiovisual, foi aprovada esta noite na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, vindo assim corrigir a muito contestada proposta de lei do Governo que apenas impunha a estas empresas, entre as quais se encontram plataformas como a Netflix ou o Google, a obrigação de investirem em produção independente europeia e de língua original portuguesa.

Ao PÚBLICO, a deputada socialista Rosário Gambôa diz acreditar que a nova versão do diploma tranquilizará os agentes que nas últimas semanas acusaram o Governo de não salvaguardar o cinema português, nomeadamente privando o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) de novas fontes de financiamento. “Aqueles que viam na proposta do Governo um grande risco de o ICA perder financiamento poderão ficar mais satisfeitos. O diploma prevê agora uma taxa de 1% dirigida aos operadores dos serviços audiovisuais a pedido, que será aplicada sobre os proveitos destas empresas e usada para reforço do ICA. E mantêm-se, além desta taxa, as obrigações de investimento que já estavam previstas”, sublinha.

Rosário Gambôa destaca ainda as penalizações que o PS propôs, e que ficaram aprovadas, no caso de não ser possível apurar os proveitos destas operadoras: a taxa anual a cobrar nestas circunstâncias será de um milhão de euros, ficando as obrigações de investimento fixadas em quatro milhões de euros.

A polémica proposta que transpõe para a legislação portuguesa a directiva europeia sobre serviços de comunicação social audiovisual previa, na sua redacção inicial, isentar os serviços de VOD do pagamento de uma taxa sobre as suas operações, exigindo-lhes apenas que destinassem uma parte das suas despesas de investimento à promoção de obras europeias e em língua portuguesa. Em declarações à Lusa, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, defendeu em Julho que esta opção teria ganhos em relação à mera cobrança de uma taxa, pois permitiria alavancar a internacionalização da produção cinematográfica e audiovisual portuguesa. É preferível, disse então, “ter um investimento de um operador estrangeiro realmente empenhado em agarrar em conteúdo nacional e levá-lo nas suas plataformas para todo o mundo do que [um operador] desinteressado do mercado nacional [obrigado] a deixar uma taxa que podemos gerir como quisermos”.