“Cuidado” com a Huawei e o 5G, avisa Ai Weiwei

Portugal deve ter cuidado com a tecnologia 5G da gigante chinesa Huawei porque se trata de “uma empresa controlada pelo Estado, quase uma empresa militar”, avisa Ai Weiwei. E, quanto às eleições americanas, não haverá grande diferença entre uma eventual reeleição de Donald Trump ou uma vitória do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, no que diz respeito às relações com a China, diz o artista: “Nestas questões não há nenhum político americano no qual possamos confiar.”

