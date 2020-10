Clube de Leitura da Folha de S. Paulo aberto aos leitores portugueses para debater Ensaio sobre a Cegueira

O Clube de Leitura do jornal brasileiro Folha de S.Paulo, que desde Agosto se tem realizado virtualmente, vai conversar sobre o romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, no próximo dia 27 de Outubro, às 22h em Portugal continental (18h no Brasil). Os leitores do PÚBLICO estão convidados a participar nessa sessão online, que se realiza através do Zoom. Terá como convidado o editor português Zeferino Coelho, que em 1995 publicou esta obra na Editorial Caminho. No Brasil, o livro teve uma edição simultânea na Companhia das Letras de Luiz Schwarcz, que não poderá participar nesta sessão.

