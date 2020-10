Ai Weiwei na Cordoaria a partir de Junho numa exposição política e espiritual

Vai chamar-se Rapture e ocupará as duas alas do edifício da Cordoaria Nacional, em Lisboa — a grande exposição do mais famoso artista chinês contemporâneo, Ai Weiwei, vai acontecer entre 4 de Junho e 28 de Novembro de 2021 e os bilhetes (13€) estão à venda já a partir desta terça-feira.

O anúncio foi feito esta terça-feira numa conferência de imprensa no Museu da Electricidade, com Ai Weiwei, que está a viver grande parte do tempo em Portugal, onde comprou uma propriedade perto de Montemor-o-Novo, Álvaro Covões, da Everything is New, que organiza o evento, e Marcelo Dantas, o curador, que já trabalhou com Ai Weiwei em exposições anteriores, no Brasil, no Chile e na Argentina.

O artista ainda está a trabalhar em peças novas, que serão apresentadas na Cordoaria, mas sabe-se já que a exposição terá duas partes: uma apresentará Ai Weiwei no seu lado de “artista activista, com posições políticas” conhecidas, nomeadamente a sua oposição ao regime chinês, mas também as preocupações com o meio ambiente e a crise climática ou os refugiados; a outra parte centrar-se-á num lado “mais espiritual” e será aí que entrarão peças inspiradas pelas “tradições e técnicas artesanais” portuguesas.

No final da apresentação, Ai Weiwei falou aos jornalistas e, questionado sobre os laços económicos entre Portugal e a China, disse reconhecer que “a influência económica da China em Portugal é muito forte”, admitiu que isso “pode ser bom para as duas nações”, mas avisou que se tratam de “duas sociedades muito diferentes” e que “basicamente a China não reconhece os chamados valores comuns”.

Lembrou que “o crescimento da China já ultrapassa o dos EUA”, que o país onde nasceu “está a tornar-se a maior economia do mundo” e “inevitavelmente vai tornar-se ainda mais forte”. Alertou para os riscos da adopção da tecnologia 5G da Huawei, que “é controlada pelo Estado, quase um tipo de empresa militar, que pode obter toda a informação sobre todos os indivíduos”.

Relativamente às eleições americanas, disse que “basicamente os EUA são capitalistas” e todos os políticos “ouvem as grandes empresas, com os interesses económicos a dominar a política, o que é perigoso porque a China conhece este jogo muito bem e joga-o de uma forma muito diferente da dos países ocidentais”.

O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, também está “profundamente envolvido nas relações com a China”, afirmou quando questionado sobre qual a diferença entre um cenário de reeleição de Donald Trump ou uma vitória de Biden. “Acho que nestas questões não há nenhum político americano no qual possamos confiar”, concluiu.