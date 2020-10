“Toca-e-foge”: sonda da NASA está prestes a tocar no asteróide Benu para tirar amostras

Durante esta noite, a sonda OSIRIS-Rex descerá até ao asteróide Benu para recolher pequenas amostras para que depois possam ser analisadas por cientistas na Terra. Esta manobra de “toca-e-foge” que a sonda da NASA fará é considerada uma das mais complexas da exploração espacial. A agência espacial norte-americana terá uma transmissão em directo sobre esta manobra. Espera-se que o contacto da sonda com o asteróide aconteça depois das 23h de Lisboa. Se tudo correr bem, será a primeira vez que a NASA recolhe amostras de um asteróide.

A sonda consegue capturar grãos com até 20 milímetros. Depois, a quantidade depende da própria manobra no asteróide. O objectivo da NASA é recolher, pelo menos, 60 gramas de amostras do solo do asteróide. Na complexa manobra, a sonda tem de descer até ao Benu, que tem apenas 500 metros de diâmetro e se move a 100 mil quilómetros por hora, praticamente sem gravidade e com a superfície cheia de rochas de dimensões diferentes.

“A sonda deve aproximar-se a uma baixa velocidade e abrir o braço mecânico de 3,35 metros de largura, que carregará o dispositivo de amostras na sua extremidade, e faz com este [o dispositivo] pouse durante alguns segundos na sua superfície, evitando assim que o faça sobre alguma rocha que possa danificá-lo”, explicaram ao jornal espanhol El Mundo os cientistas Julia de León, Javier Licandro, Eri Tatsumi e Juan Luis Rizos, que participam na missão e que pertencem ao Instituto de Astrofísica das Canárias.

Foto O asteróide Benu NASA

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta não é a primeira vez que se tentam recolher amostras de um asteróide. Os japoneses têm-no feito nas missões Hayabusa 1 e Habayusa 2. A NASA está mesmo a trabalhar de perto com a agência espacial japonesa, pois a Habayusa 2 recolheu no ano passado amostras do Ryugu, um tipo diferente de asteróide.

Os cientistas já se mostram ansiosos por poder analisar as amostras recolhidas nos asteróides. “Podemos aprender muito sobre a formação inicial do sistema solar a partir dos meteoritos, mas assim que essas rochas atravessam a atmosfera para cair na Terra são logo contaminadas de uma forma ou de outra”, explicou ao site da BBC Sara Russell, do Museu de História Natural de Londres. “Portanto, temos agora a oportunidade de obter uma amostra completamente pura para perceber como era mesmo a química primordial no sistema solar.”

A aventura da OSIRIS-Rex começou em 2016, entrou na órbita do asteróide em 2018 e estima-se que a regresse à Terra em Setembro de 2023. Esperamos agora que traga com ela os grãos de Benu (nome, em português, de uma ave na mitologia egípcia).