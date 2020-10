É o primeiro manifesto mundial contra as pseudoterapias – porque elas “matam”

A frase de arranque do primeiro manifesto mundial contra as pseudociências na saúde vai directa ao assunto: “Sejamos claros: as pseudoterapias matam. E não apenas isso: também são praticadas com impunidade graças às leis europeias que as protegem.” O documento, que foi assinado por cerca de 2750 signatários de 44 países, incluindo Portugal, divulga agora os resultados deste manifesto, lançado no ano passado por dez associações e escrito em dez línguas, entre elas o português.

Continuar a ler