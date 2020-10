Bélgica pode precisar de voltar a um confinamento total, diz virologista

A Bélgica pode ter de voltar ao confinamento total se não houver uma inversão no surgimento nas infecções de covid-19 e nas admissões hospitalares, disse o experiente virologista belga Yves Van Laethem em entrevista ao jornal La Derniere Heure publicada esta terça-feira.

“Poderemos ter mesmo de considerar medidas mais restritivas, que se poderão assemelhar a um confinamento como o que foi imposto em Março e Abril”, afirmou. Van Laethem, que costuma estar presente nas conferências nacionais da Bélgica sobre a situação da covid-19, disse ainda que apenas uma vacina ou um medicamento eficaz poderão dominar a pandemia.

O ministro da saúde belga, Frank Vandenbroucke, disse no domingo que Bruxelas, a capital da Bélgica, e Valónia, uma região no Sul do país, estavam “perto de um tsunami” com a situação da saúde a piorar mais do em qualquer outro lugar da Europa. Frank Vandenbroucke explicou que estar um tsunami significará que as autoridades perderam o controlo da situação, significando que todos os procedimentos de saúde precisarão de ser adiados.

Na última sexta-feira, o Governo belga anunciou novas medidas para combater a pandemia de covid-19, entre elas a imposição de um recolher obrigatório a partir da meia-noite e o encerramento de todos os cafés, bares e restaurantes durante um mês.

O país tem 11 milhões de pessoas e tem registado uma média de 7876 novas infecções desde 15 de Outubro, com uma média de 252 de admissões hospitalares e 30 mortes. No pico da onda de coronavírus na Primavera no final de Março, mais de 600 pessoas eram admitidas no hospital num dia na Bélgica.

Com o aumento de casos na Europa, a Irlanda impôs algumas das restrições mais rigorosas da pandemia na Europa na segunda-feira, enquanto o País de Gales está prestes a iniciar um confinamento de duas semanas.