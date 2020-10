Catherine Smallwood: “Queremos evitar o cenário de um novo confinamento total”

É um dos rostos menos mediáticos da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas esteve desde “o primeiro dia” a lidar com os desafios da pandemia, principalmente na região da Europa. Catherine Smallwood, uma das responsáveis do Departamento de Emergência Sanitária da OMS, diz que a autoridade mundial da saúde não quer (por várias razões) ver um planeta novamente confinado. Acredita também que já aprendemos muitas lições com esta doença — proteger os nossos grupos mais vulneráveis e os nossos sistemas de saúde são duas delas — e sublinha que, no que toca ao SARS-CoV-2, já passamos “a fase de contar apenas mortes e infecções”. Quando conversou com o PÚBLICO tinha acabado de aterrar em Istambul para uma reunião de última hora.

