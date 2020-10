PSP recebida com tiros em festa com mais de 100 pessoas na Cova da Moura

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi recebida por tiros e arremessos de pedras e garrafas no bairro da Cova da Moura, na Amadora, no domingo à noite, ao tentar desmobilizar uma festa com mais de uma centena de pessoas, confirmou ao PÚBLICO a força de segurança.

“A PSP foi alertada por várias chamadas para um ajuntamento com cerca de uma centena [de pessoas]. Chegados ao local foram recebidos com arremesso de pedras, garrafas e disparos de armas”, afirmou fonte policial.

Relatos deram conta de mais de 200 pessoas na festa, mas a PSP disse a PÚBLICO que não conseguia precisar um número, apenas que era “acima de uma centena”. Paulo Flor, intendente da divisão da esquadra da PSP – Amadora, disse ao Observador que a maioria das pessoas tinha “entre os 15 e os 20 anos”.

No decorrer desta operação foram detidas duas pessoas, segundo a força de segurança. A polícia indicou ainda que um dos agentes ficou ferido depois de ter sido atingido por uma pedra.

Segundo a Rádio Renascença, por volta da meia-noite, ocorria uma operação da PSP para restabelecer a normalidade no bairro da Cova da Moura.