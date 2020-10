A procura deve aumentar, mas “não vai haver falta de vacinas” da gripe para quem as deve tomar

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Rui Nogueira, admite que os centros de saúde, onde a maioria das vacinas contra a gripe são administradas, estão “a trabalhar nos limites e além dos limites”, tendo em conta o contexto da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, e que pode haver “casos pontuais com situações difíceis”, mas, ainda assim, faz questão de deixar uma mensagem: vai haver vacina “para todas as pessoas com indicação” de a receber, vai haver “tempo” para a administrar, e que não é preciso ir a correr ao centro de saúde ou à farmácia, já nesta segunda-feira, para a receber. A segunda fase da época de vacinação contra a gripe arrancou nesta segunda-feira.

