Portugal ultrapassa os 100 mil casos de infecção pelo novo coronavírus

Portugal ultrapassou esta segunda-feira os 100 mil casos de infecção pelo novo coronavírus: foram detectadas 101.860 infecções desde o início da pandemia no país. Actualmente são 39.696 os casos activos, mais 966 do que no domingo. Este número resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Nas últimas 24 horas morreram 17 pessoas com covid-19 e registaram-se 1949 novos casos. No total, já morreram 2198 pessoas infectadas com o novo coronavírus.

Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Dos 1949 novos casos, 987 (50,6%) foram identificados na região Norte, onde morreram 12 pessoas nas últimas 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 749 novos casos (38,4%) e ocorreram três mortes. Morreram mais duas pessoas no Centro.

Há mais 966 recuperados, num total de 59.966.

Estão internadas 1174 pessoas (mais 88 do que no domingo), das quais 165 em unidades de cuidados intensivos (mais dez do que no dia anterior). É o maior número de internamentos desde 20 de Abril, quando estavam hospitalizadas 1208 pessoas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A taxa de letalidade global no país é de 2,2%. O valor aumenta para 11,9% nas pessoas acima dos 70 anos, indicou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta segunda-feira sobre a situação epidemiológica do país. Cerca de 86,7% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos.

A região com mais casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 48.161. Seguem-se o Norte (40.436), o Centro (8347, mais 133 do que no domingo), o Algarve (2231, mais 32) e o Alentejo (2026, mais 35). Os Açores registam 325 infecções (mais sete do que no dia anterior) e a Madeira 334 (mais seis).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 971. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (884), Centro (279), Alentejo (27), Algarve (22) e Açores (15). A Madeira não tem registo de óbitos.