Depressão Bárbara já provocou 14 situações de inundação em Sintra

A precipitação forte provocada pela depressão Bárbara provocou já 14 ocorrências relacionadas com inundações no concelho de Sintra, de acordo com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém (BVAC).

Francisco Rosado afirmou ao PÚBLICO que os bombeiros foram chamados para 14 situações entre as 16h e as 19h, nas freguesias de Agualva e Mira Sintra, Cacém e São Marcos e Rio de Mouro. Foram mobilizados três veículos e 12 bombeiros e não há registo de qualquer ferido.

“Foram todas situações simples. A situação mais grave é um desmoronamento de um terreno de uma vivenda com muro” afirmou o comandante, explicando que essa situação na Rinchoa, em Rio de Mouro, já requer atenção “desde o ano passado” e que a chuva levou a que as terras resvalassem para um outro terreno com piscina.

O Comandante Fernando Rosado disse ainda que o dispositivo “foi reforçado” para esta noite, com 16 bombeiros prontos a ser activados, mais seis do que os destacados numa noite normal, apesar de as previsões para o distrito de Lisboa apontarem para um agravamento da situação apenas a partir das 12h de terça-feira.

Portugal continental vai estar sob o efeito da depressão Bárbara até ao final de terça-feira, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever precipitação forte e aumento da intensidade do vento com rajadas até 100 quilómetros por hora e até 130 quilómetros por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

No domingo, em comunicado, a ANEPC alertou a população para a possibilidade de inundações rápidas em meio urbano e o transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis e em estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem.