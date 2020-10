Covid-19: em Felgueiras, com os serviços de saúde já “sem capacidade”, teme-se um cenário como o de Março

Pouco passa das 14h, mas Vera Pinheiro, vendedora de roupa interior e pijamas, já se prepara para rumar a casa. Esta segunda-feira foi dia de feira em Felgueiras, mas o movimento não foi muito. A esta hora, já não há fregueses. Só cá resta quem ainda arruma as estacas e se prepara para fechar as portas do Mercado Municipal da cidade. “Já se nota muito a diferença, há menos pessoas. Depois de o estado de emergência acabar, muita gente vinha porque tinha falta de coisas, mas agora já não é assim. Uns têm medo, outros não têm... Vai-se andando, mas em relação às vendas de outros anos não há comparação”, diz a comerciante enquanto arruma na mala da carrinha a mercadoria que não vendeu.

Continuar a ler