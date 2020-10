Conselho Nacional de Saúde Pública convocado para reunião na sexta-feira

O Conselho Nacional de Saúde Pública foi convocado para uma reunião na próxima sexta-feira à tarde, confirmou o Ministério da Saúde. Na ordem de trabalhos, apurou o PÚBLICO, está a análise da situação epidemiológica actual e a implementação de medidas de saúde pública. A última reunião deste organismo, que é um órgão consultivo do Governo no âmbito da prevenção e do controlo das doenças transmissíveis, foi em Março.

