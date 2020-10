Este Governo deveria ser um caso de estudo

Estou curiosa para ver o que dizem os números da próxima sondagem sobre intenções de voto nas eleições legislativas. Por vários motivos: saber que avaliação os inquiridos fazem do Orçamento do Estado para 2021; perceber que mossa pode (ou não) fazer a proposta do Governo de tornar obrigatório o uso da máscara e a instalação da aplicação StayAway Covid em determinados contextos; e medir as ondas de choque que o “abanão” de António Costa provocará na sua própria popularidade.

