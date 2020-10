Jurisdição do PSD arquiva queixa contra comissão política e direcção do grupo parlamentar

A queixa que um militante do PSD apresentou contra a comissão politica nacional (CPN) e a direcção do grupo parlamentar do partido por terem violado uma deliberação do congresso do partido que defendia a realização de um referendo nacional sobre a eutanásia foi arquivada pelo conselho de jurisdição nacional (CJN). O órgão jurisdicional do partido diz que o"processo legislativo não se esgotou” e também que “não foi cometida qualquer infracção pelos visados na participação disciplinar em apreço”.

