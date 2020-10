Líder do PPM-Açores diz que “não há liberdade política plena” na região

Paulo Estêvão tem 52 anos, é natural de Serpa e é professor desde 1996 nos Açores. É o coordenador regional dos monárquicos no arquipélago desde 2000 e entre 2010 e 2017 foi líder nacional do partido. É, desde 2008, o único deputado do PPM na Assembleia Regional, tendo sido sempre eleito pelo círculo eleitoral do Corvo – círculo pelo qual concorre novamente em 2020. Ao PÚBLICO, mostra-se preocupado com a situação na região porque entende que a oposição não tem uma perspectiva exacta da realidade.

Continuar a ler