Não te lembras do nome de uma música? Assobia e o Google diz

O Google inaugurou uma nova funcionalidade que vem salvar todos os que se assobiam o refrão de uma música, mas não sabem o nome da canção nem o que pesquisar. Utilizando a ferramenta de pesquisa do Google, na função de comando de voz, poderás trautear ou assobiar uma melodia para pesquisar a música pretendida.

Não é a primeira vez que é desenvolvido um software que identifica uma música a partir de umas notas assobiadas —​ alguns sites, como o Midomi, já o fazem.

Para experimentar esta nova função do Google, basta clicar no comando de voz, seleccionar a pesquisa de músicas e começar a trautear ou assobiar a canção durante 10 a 15 segundos. A funcionalidade já está disponível, bastando instalar a aplicação do motor de busca para iOS e Android ou actualizá-la (se já a tiveres)

Mais populares A carregar...

Além de identificar a música, o software remete a pesquisa para informações sobre o autor, disponibiliza a letra e permite que o utilizador ouça a música original, para esta ficar de vez no ouvido e na ponta da língua.