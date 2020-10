O trumpismo é tão forte que consegue sobreviver a uma derrota de Trump

Se Donald Trump perder as eleições presidenciais do próximo dia 3 de Novembro para o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, o que virá a seguir para o Partido Republicano? Os analistas parecem concordar em dois aspectos: o trumpismo não vai desaparecer e, no curto prazo, os republicanos vão continuar bem alinhados à direita.

Continuar a ler