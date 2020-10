Candidato escolhido por Morales vence eleições presidenciais na Bolívia

O candidato do Movimento para o Socialismo (MAS), Luis Arce, conseguiu ser eleito Presidente da Bolívia à primeira volta nas eleições deste domingo, de acordo com as projecções. A esquerda regressa ao poder quase um ano depois da demissão forçada do ex-Presidente Evo Morales e de um período de enorme instabilidade política e social.

Arce, um economista e ex-ministro escolhido por Morales, conseguiu mais de 52% dos votos, ficando a uma distância muito confortável de 20 pontos acima do seu principal adversário, o conservador Carlos Mesa. A vitória de Arce supera as expectativas até do próprio partido. As sondagens mostravam, nas últimas semanas, uma subida das intenções de voto em Mesa, que obrigaria a uma segunda volta.

Os resultados oficiais apenas serão conhecidos dentro de alguns dias, de acordo com o El País, mas a solidez da vantagem de Arce evidenciada pelas projecções tornam bastante improvável outro desfecho que não a vitória do candidato do MAS. O período de contagem dos votos está a ser escrutinado de perto. Nas eleições do ano passado, a detecção de uma alegada fraude eleitoral para beneficiar Morales desencadeou fortes protestos que culminaram com o afastamento do Presidente.

Num sinal de que, desta vez, há uma tentativa clara para desanuviar o ambiente político, a Presidente interina, Jeanine Añez, saudou a vitória de Arce. “Felicito os vencedores e peço-lhes que governem a pensar na Bolívia e na democracia”, afirmou Añez, que chegou a apresentar uma candidatura presidencial, mas acabou por recuar.

A primeira reacção de Arce também apontou no sentido da pacificação do país, prometendo um “Governo de unidade nacional”. “Vamos trabalhar e reconduzir o nosso processo de mudança, sem ódio, aprendendo e superando os nossos erros como Movimento para o Socialismo”, declarou o Presidente eleito.

A partir de Buenos Aires, onde está exilado, Morales saudou a vitória do MAS, embora tenha manifestado desconfiança por causa da demora na publicação das projecções – as empresas justificaram com dificuldades técnicas em apresentar resultados sólidos. “A Bolívia irá regressar ao caminho da estabilidade económica, política e social”, afirmou o homem que governou a Bolívia durante 13 anos.

Uma das principais interrogações é o eventual regresso de Morales à Bolívia, caso se confirme o regresso do MAS ao poder. O ex-Presidente desvalorizou o que disse serem “rumores” sobre o seu futuro e afirmou que “a prioridade é exclusivamente a recuperação da democracia”.

Carlos Mesa, o principal adversário de Arce, ainda não comentou as projecções, preferindo aguardar pelos resultados oficiais.

A Organização de Estados Americanos (OEA), que teve uma missão de observadores eleitorais no terreno, deixou um apelo à população e aos actores políticos para que “aguardem com paciência” a divulgação dos resultados oficiais. “Os próximos dias serão cruciais para o futuro da Bolívia e todos devem estar à altura deste momento histórico”, acrescentou a organização.

As conclusões da OEA são aguardadas com grande expectativa. Foi esta organização que divulgou um controverso estudo que confirmou as suspeitas de fraude na contagem dos votos nas eleições de 2019 – posteriormente, um grande número de especialistas veio contestar as afirmações da OEA.

O dia das eleições decorreu de forma tranquila e sem grandes incidentes, apesar das medidas sanitárias para prevenir os contágios pela covid-19.