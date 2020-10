Tribunal anula decisão da Câmara de Lisboa sobre piscina da Penha de França

Há quase dez anos que ninguém molha os pés na água da piscina municipal da Penha de França e a atribulada história da sua reabilitação parece não estar perto de terminar. Em meados de 2019 a Câmara de Lisboa rescindiu o contrato com o clube Estrelas São João de Brito, ao qual tinha confiado a realização das obras. O Tribunal Arbitral do Desporto veio agora considerar nula essa decisão.

Os árbitros consideraram que o município não podia ter rescindido o contrato com o clube sem lhe dar uma oportunidade de pronunciar-se e que, ao não promover uma audiência com o Estrelas, violou o Código dos Contratos Públicos e até a Constituição.

Desde 2013 que autarquia e clube tinham em vigor um contrato-programa de desenvolvimento desportivo que previa a reabilitação e exploração da piscina. As obras só avançaram em 2016, com a promessa de terminarem ainda esse ano, mas a empreitada atrasou-se muito e o clube desentendeu-se com o empreiteiro, a empresa de construção Tanagra. Em Junho de 2019, o município decidiu pôr fim ao contrato-programa, responsabilizando o clube pelo imbróglio.

No acórdão do tribunal, os árbitros sustentam que a rescisão só podia acontecer depois de uma audiência prévia com o clube. “Ao não ter sido assegurado o direito de audiência”, argumentam, “foi preterido (…) um direito fundamental”. Os juízes dizem que o Estrelas “não teve qualquer possibilidade de pronúncia sobre um projecto de decisão”, o que, no seu entender, é ilegal.

“Em procedimentos administrativos de aplicação de uma sanção contratual resolutiva, que extingue o próprio vínculo contratual que une as partes, o direito de audiência dos interessados conhece uma tutela acrescida, porque se traduz num direito fundamental do co-contratante que é preterido pelo contraente público”, diz o acórdão.

O Estrelas São João de Brito acusa o empreiteiro de não ter cumprido o projecto de reabilitação e tentou mesmo contratar outra empresa para terminar as obras, em 2018. A câmara não autorizou, alegando que estava a decorrer uma inspecção externa à obra.

O clube considera que o facto de as obras não terem terminado não lhe pode ser imputado e que a culpa é do empreiteiro. O tribunal arbitral diz que a câmara tinha legitimidade para terminar o contrato-programa, pois quem o assinou foi o Estrelas e que esse mesmo contrato previa que o clube se assumisse como dono de obra. E portanto, argumentam os árbitros, era ao Estrelas que competia zelar para que as obras chegassem a bom porto no prazo previsto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a decisão agora conhecida, de que a autarquia ainda pode recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul, volta a vigorar o contrato-programa e, por isso, o clube é responsável pela piscina até Julho de 2021. Porém, a autarquia assumiu no ano passado que faria as restantes obras e os trabalhos decorrem no local há algumas semanas.

“Estamos disponíveis, mais uma vez, para dialogar com a câmara”, afirma o director do Estrelas São João de Brito, Nuno Lopes, salientando que o arrastar desta situação já causou um prejuízo superior a 850 mil euros ao clube.

O PÚBLICO fez perguntas à Câmara de Lisboa sobre este assunto, mas não obteve respostas. A autarquia está obrigada a pagar 77,6 mil euros em custas judiciais.