Seminário do Bom Pastor vai acolher hospital de campanha no distrito do Porto

O Seminário do Bom Pastor, no distrito do Porto, vai acolher um Centro Distrital de Retaguarda para doentes com covid-19. O espaço terá capacidade para 50 camas, número que poderá aumentar para 80, revelou esta segunda-feira o secretário de Estado Eduardo Pinheiro.

Em declarações à agência Lusa, o governante, que é também responsável pela coordenação da situação de calamidade na região Norte do país, apontou que “o objectivo deste centro é dar resposta à pressão actual que se faz sentir nos hospitais”.

“Os números preocupam-nos no distrito e na região [Norte] como em todo o país. É determinante estar preparado e criar diferentes respostas. Esta opção [criação de um centro de retaguarda] será alargada a todos os distritos da região”, disse Eduardo Pinheiro que falava após uma reunião, no Porto, na Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

Em causa está a montagem de um espaço para doentes com teste positivo ao SAR-CoV-2 no Seminário do Bom Pastor, equipamento da Diocese do Porto que se localiza em Ermesinde. O espaço servirá para receber doentes em condições de continuar a recuperação fora dos hospitais, mas que não tenham retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde vivem.

“Isto não é diferente do que se fez na primeira vaga [da doença]. Só que agora, a opção não passa por pavilhões até por questões de conforto térmico face ao inverno”, explicou Eduardo Pinheiro.

A montagem do centro deverá iniciar-se na terça-feira para estar pronto e a receber doentes até ao final da semana, adiantou à Lusa o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil do Porto, Marco Martins.

O também presidente da Câmara de Gondomar acrescentou que “caberá à ARS-N sinalizar junto dos hospitais quais doentes podem ser transferidos para o seminário, isto para libertar camas nas unidades hospitalares”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“E a Protecção Civil do Porto está a agilizar a montagem, juntamente com as autoridades de saúde e com a Segurança Social. Considera-se, neste momento, muito importante avançar para medidas que aliviem os hospitais”, frisou Marco Martins.

Quanto aos recursos humanos, essa matéria está a ser tratada pela Segurança Social. “Admitimos que existe dificuldade a esse nível [recursos humanos], uma dificuldade nacional, mas têm de existir e vão existir meios. Tudo será agora contratualizado”, referiu, por fim, Eduardo Pinheiro.

Na reunião desta manhã na ARS-N, que juntou a Comissão Distrital de Protecção Civil do Porto, autoridades de saúde, sociais e representantes do Governo, também foi anunciado que os hospitais de São João e de Santo António, ambos do Porto, vão beneficiar de 40 vagas em instituições para colocar doentes que tenham “alta social”, mas não tenham saído do hospital por falta de retaguarda.