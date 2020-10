GNR resgata dois homens de veleiro abalroado por orcas em Sines

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou no domingo dois homens, ambos com 70 anos, de um “veleiro desgovernado, perto do Cabo de Sines”, indica a entidade em comunicado.

Com 12 metros de comprimento, o veleiro fez um “pedido de socorro” quando estava a cerca de 5,5 quilómetros de distância da costa. Os militares da GNR deslocaram-se ao local com a lancha de vigilância e intercepção e concluíram que “a embarcação tinha sido abalroada por duas orcas que partiram o leme”, deixando-a “à deriva e sem capacidade de manobra”.

Os dois tripulantes estão “bem de saúde, sem ferimentos”. O veleiro foi rebocado pela patrulha da GNR até ao porto de Sines, refere ainda o comunicado. A operação foi desenvolvida pela Unidade de Controlo Costeiro, através do sub-destacamento de Controlo Costeiro de Sines.