Fábrica Confiança classificada como monumento de interesse público

A Fábrica Confiança, único imóvel sobrevivente do quarteirão industrial que a zona oriental da cidade de Braga teve no final do século XIX e durante o século XX, é monumento de interesse público. A classificação foi publicada, nesta segunda-feira, em Diário da República. “É classificada como monumento de interesse público a Saboaria e Perfumaria Confiança, ou Fábrica Confiança, na Rua Nova de Santa Cruz, 107 a 115, Braga”, lê-se na portaria datada de 08 de Outubro, assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira.

O documento salienta que o edifício, inaugurado em 1921, tem uma “impressiva frente urbana”, bem “representativa da arquitectura industrial oitocentista”, que em “muito contribuiu para a definição urbanística do eixo viário principal e de toda a envolvente, onde se concentravam outrora diversas unidades fabris” – um desses exemplos era a fábrica de chapéus Social Bracarense, cujo edifício já desapareceu.

A secretária de Estado responsável pelo património cultural lembra precisamente que o imóvel da Confiança foi “sendo progressivamente abandonado” durante o processo de “desaparecimento do tecido industrial tardo-oitocentista de Braga”. A portaria considera, portanto, que a Fábrica Confiança é o “último testemunho bracarense de um património do qual existem cada vez menos vestígios”.

A portaria salienta que a “dimensão histórica e social” daquela indústria fundada em 1894, onde se chegou a produzir 150 diferentes marcas de sabonetes “não se esgota na história da industrialização da cidade, nem sequer no período oitocentista”, mas “respeita a todo o Norte de Portugal” e “a uma cronologia que se alarga, provavelmente, a épocas bem mais remotas” – crê-se que o local alberga um troço da Via Romana XVII, que ligava Braga (Bracara Augusta) a Astorga, em Espanha (Asturica Augusta).

A distinção atribuída à Fábrica Confiança justifica-se assim pelo “interesse como testemunho notável de vivências ou factos históricos”, pelo “valor estético, técnico e material intrínseco”, pela “concepção arquitectónica e urbanística”, à importância na “memória colectiva” e na “investigação histórica ou científica”, bem como às “circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da sua perenidade ou integridade”.

A classificação como monumento de interesse público encerra um processo de classificação que arrancou em 30 de Novembro de 2018, por iniciativa do Conselho Nacional de Cultura, face às “características representativas da arquitectura industrial oitocentista” naquele imóvel. A abertura desse procedimento deu sequência ao pedido de classificação patrimonial que o movimento cívico Salvar a Fábrica Confiança enviou à Direcção-Geral do Património Cultural em 07 de Novembro.

Essa plataforma de cidadãos surgiu face à intenção da Câmara Municipal de Braga vender o edifício a privados por 3,9 milhões de euros, aprovada em reunião do executivo municipal, decorrida em Setembro de 2018. A autarquia pretendia inicialmente que os privados realizassem o seu projecto para o local, desde que cumprindo um caderno de encargos de salvaguarda de algumas das suas características. A providência cautelar interposta em Novembro de 2019 pela plataforma cívica levou a uma disputa jurídica que adiou a prometida hasta pública, até que a câmara presidida por Ricardo Rio elaborou um projecto de transformação do edifício numa residência universitária, com capacidade para 300 estudantes. Face à ausência de propostas de privados na hasta pública realizada em Março último, a Câmara decidiu manter o imóvel na sua posse.