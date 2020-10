Uma década de BIP/ZIP “a fazer cidade para quem lá vive”

Descrevem-no muitas vezes como um ponto de “ignição”. Mas, uma década depois, já é mais do que um “motor” que quer pôr os lisboetas — e não só — a pensar a sua cidade. “São dez anos de continuidade. Passinho a passinho a mostrarmos que é possível partilhar o fazer cidade com quem lá vive.” As palavras são de Paula Marques, a vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara de Lisboa que herdou de Helena Roseta a execução do BIP/ZIP, o programa que tem como missão fazer chegar a voz da população à gestão da cidade, com projectos que visam melhorar o dia-a-dia em bairros mais desfavorecidos da capital — os chamados Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP).

