De segunda a sexta-feira: saias, muitas saias

Anuncia-se uma semana de chuva e nada melhor do que aceitar aquilo que não se pode mudar!

As sugestões para esta semana passam por, como não podia deixar de ser, uma gabardine. Mas há mais. Saias, muitas saias e botas para enfrentar a chuva. Boa semana!

OUTFIT 1

saia // camisa // trench coat // botins // carteira

OUTFIT 2

saia // top // blazer // botins // carteira

OUTFIT 3

saia // malha // trench coat // botins // carteira

OUTFIT 4

saia // malha // ténis // carteira

OUTFIT 5

saia // malha // botins // carteira

Este artigo contém ligações a websites externos. O PÚBLICO não tem compromisso comercial com as marcas visadas, cuja selecção obedece exclusivamente ao critério das autoras. StyleItUp ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.