Covid-19: Brigitte Macron está em isolamento por ter contactado com alguém cujo teste deu positivo

O gabinete da primeira-dama francesa avança que Brigitte Macron decidiu ficar em isolamento por ter estado em contacto com alguém cujo teste à covid-19 deu positivo.

A mulher do Presidente francês, Emmanuel Macron, terá estado em contacto com alguém na passada quinta-feira mas que só esta segunda-feira soube o resultado do teste. De acordo com as autoridades sanitárias, a primeira-dama estará em isolamento durante sete dias. Até agora, não apresentou quaisquer sintomas da doença. Brigitte Macron, devido aos seus 67 anos, faz parte de um grupo de risco.

Da agenda da primeira-dama fazia parte a sua presença na homenagem a Samuel Paty, o professor de História e Geografia num colégio na região Norte da Grande Paris, que foi decapitado. Depois das manifestações do fim-de-semana, o tributo está marcado para esta quarta-feira na Sorbonne, em Paris.