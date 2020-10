O Miradouro dos Carqueijais vai abrir uma nova varanda com vistas para a serra da Estrela

A meio caminho entre a Covilhã e as Penhas da Saúde, na serra da Estrela, há agora um ponto de paragem obrigatória. Na verdade, ele já existia, mas acabou de ganhar uma dose extra de beleza e atractividade. Falamos do Miradouro da Varanda dos Carqueijais, recentemente renovado e prestes a ser inaugurado – a festa está marcada para esta terça-feira, 20, inserida nas comemorações dos 150 anos da cidade da Covilhã. A partir de um passadiço suspenso, a estrutura vai pela paisagem adentro, proporcionando vistas deslumbrantes para a serra da Estrela.

Instalado num terreno com cerca de 800 metros quadrados, este miradouro também viu serem melhoradas e reforçadas as suas condições de segurança. São “inúmeros os visitantes que fazem deste ponto um lugar de paragem obrigatória”, destaca o presidente da câmara municipal da Covilhã, convicto de que o interesse seja ainda maior depois desta sua renovação. “Criou-se ali uma espécie de anfiteatro incrustado numa varanda natural”, descreve Vítor Pereira, a propósito da intervenção que ascendeu a 270 mil euros e cujo projecto de arquitectura conta com a assinatura do gabinete Beabstract, Lda.

Além da construção da nova plataforma e do reforço da segurança, o espaço também sofreu melhorias ao nível do mobiliário urbano e iluminação. Foram ainda colocados arbustos, com vista a tornar o local num sítio mais aprazível, criando condições para os visitantes usufruírem de momentos de lazer ou de repouso rodeados pela magnífica vista.

E o melhor de tudo? O Miradouro da Varanda dos Carqueijais vai ser um entre vários. Estão previstas obras em mais três locais da serra da Estrela: no Alto dos Livros, no Covão e na Nave de Santo António. Integrarão a nova rede de miradouros, que visa potenciar o turismo de natureza. “Serão obras a concretizar em 2021”, anuncia o presidente da autarquia, e que se juntarão aos investimentos que estão a ser feitos na criação de sete novos percursos pedestres (com um total de cerca de 100 quilómetros de extensão).

Um deles irá ser inaugurado já no próximo dia 25. A Rota da Varanda dos Pastores (PR14 CVL) tem 12 quilómetros de extensão e percorre o planalto adjacente às Penhas da Saúde, permitindo a compreensão das dinâmicas naturais e sociais dos pastos de altitude. Ao longo deste trilho os visitantes passam por pontos de interesse como a Barragem do Viriato, a Ribeira da Água Fria ou a Malhada do Prior.

Com este conjunto de investimentos, ficam criadas as condições para a serra da Estrela, em geral, e a Covilhã, em particular, “continuarem a crescer” em termos turísticos. “Estamos nas primeiras duas dezenas de municípios portugueses com maior oferta turística legalizada e a serra da Estrela também deixou de ser apenas um destino de Inverno”, realça Vítor Pereira, recordando a aprovação da candidatura da serra da Estrela a Geopark Mundial (UNESCO). “É uma montanha mágica com mais de 650 milhões de anos”, reforça.