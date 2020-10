Este ano, a castanha de Vinhais celebra-se online

A RuralCastanea - Festa da Castanha, que este ano celebra 15 anos, tornou-se num dos principais eventos deste concelho do distrito de Bragança e, anualmente, no mês de Outubro, servia de montra da mais importante actividade agrícola daquele que é um dos maiores produtores de castanha em Portugal.

A edição deste ano, prevista para os dias entre 23 e 25 de Outubro, não vai juntar produtores e visitantes no pavilhão municipal de Vinhais, como medida de contenção da pandemia e em consonância com a deliberação da Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes, que decidiu cancelar todos os eventos na região até ao final de Novembro.

A organização da feira, a cargo do município e de organizações do sector, decidiu assinalar a data com uma edição online da Festa da Castanha que inclui conferências temáticas, concursos da castanha e do mel, fim-de-semana gastronómico com restaurantes locais aderentes, demonstrações culinárias e venda de produtos endógenos através de uma plataforma digital.

A iniciativa, garante a autarquia, “pretende deixar bem claro o apoio aos produtores locais, permitindo também um incremento da economia em tempos muito difíceis como este, devido à pandemia de covid-19”.

O município lembra que “a Festa da Castanha é uma das datas festivas mais importantes do concelho, a castanha é conhecida como o ouro de Vinhais e nestes dias é sem dúvida a rainha”, com a campanha deste ano já em curso nos soutos.

O evento atrai anualmente “milhares de pessoas” à vila transmontana, no entanto, como sublinha a autarquia, “este certame é muito mais que a venda da castanha, é uma feira agrícola onde são vendidos os melhores produtos locais de qualidade excepcional como outros frutos secos, o mel, queijos, azeite, e o tão famoso fumeiro”.

“Assim, e na esperança que em breve possamos voltar à vida normal e a realizar as festas com toda a sua plenitude, o município com esta iniciativa deixa também uma nota de confiança num futuro melhor, e de certeza de desenvolver sempre um trabalho em prol das pessoas sejam quais forem as circunstâncias”, refere a autarquia.

O evento contempla um fim-de-semana gastronómico, com os restaurantes aderentes a garantirem ementas com iguarias típicas da região feitas com castanha e ofertas aos clientes, por iniciativa da câmara municipal.

O município anunciou que, quem fizer as refeições nos restaurantes aderentes, vai receber vouchers com entrada gratuita para duas pessoas no Parque Biológico de Vinhais, no fim de semana 23 a 25 de Outubro. Os clientes ficam ainda habilitados a ganhar duas noites no Parque Biológico e todos recebem um quilo de castanhas e o livro Saber (a) Vinhais - Contributo para uma Carta Gastronómica.