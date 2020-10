Portugal vai ter mais armas em inquéritos fiscais que envolvam outros países

A história da cooperação entre as administrações tributárias na Europa vai entrar num novo capítulo. A partir de 1 de Janeiro de 2022, as autoridades fiscais dos 27 países da União Europeia (UE) vão contar com uma nova base jurídica harmonizada para realizar auditorias conjuntas a empresas ou contribuintes singulares que sejam de “interesse comum ou complementar” para dois ou mais países.

Continuar a ler