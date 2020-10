China continua a crescer: economia avançou 4,9% no terceiro trimestre

Em plena pandemia global, a China conseguiu registar um crescimento económico de 4,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019, mostram dados divulgados nesta segunda-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

A segunda maior economia mundial tinha caído 6,8% nos três primeiros meses do ano (em termos homólogos) e começado a recuperar entre Abril e Junho, com um crescimento de 3,2% nesses meses, em que o país já estava a reabrir e a retomar a produção nas fábricas.

O crescimento que se seguiu no terceiro trimestre representa uma recuperação, mesmo tendo ficado abaixo das expectativas dos economistas (analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam para uma variação positiva de 5,5%).

O aumento robusto das exportações e o investimento na indústria explicam a trajectória do terceiro trimestre, disse ao South China Morning Post, jornal sediado em Hong Kong, o economista-chefe da Oxford Economics, Louis Kuijs. A empresa de análise económica também estava a contar com um crescimento mais alto, de 5,3%. O resultado oficial explica-se pelo facto de o investimento em infra-estruturas e os níveis de investimento das empresas e de consumo não terem sido tão expressivos.

A China foi o primeiro foco de transmissão do novo coronavírus — identificado em Wuhan no final de Dezembro de 2019 — e, com os efeitos do confinamento, o país registou no início deste ano a primeira contracção económica oficial desde o fim da Revolução Cultural de 1976; mas, na altura em que outras regiões globais tiveram de adoptar medidas de confinamento apertadas, a China foi o primeiro país a conseguir levantar as restrições.

A procura mundial por máscaras, ventiladores e outros equipamentos médicos permitiram à China registar uma melhoria nas encomendas e nas exportações, impulsionando a produção nas fábricas.

A produção industrial cresceu 6,9% em Setembro, conseguindo recuperar, com esse salto, para a mesma taxa de crescimento que apresentava em Dezembro do ano passado, antes de ser conhecido o surto do novo coronavírus, nota o Financial Times.

Ao jornal britânico, um analista de mercado do JPMorgan Asset Management, Chaoping Zhu, disse que as “actividades económicas internas deverão normalizar ainda mais nos próximos trimestres”, sendo expectável que o consumo se torne o principal factor impulsionador quando a confiança dos consumidores melhorar. De resto, as vendas a retalho tiveram uma primeira expansão em Agosto, recuperando de forma mais lenta do que outros sectores, sublinha o South China Morning Post.

O desempenho económico chinês contrasta com o que se passa neste momento noutras regiões globais que continuam a fazer face à propagação do novo coronavírus, como é o caso da Europa, onde, para a zona euro, o Fundo Monetário Internacional aponta para uma queda anual do PIB de 8,3%.