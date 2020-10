5G: Anacom diz que “actua no estrito cumprimento da lei”

A Anacom lançou esta segunda-feira uma nova ferramenta, o tem.Rede?, que permitirá aos consumidores comprovarem com detalhe a cobertura de rede móvel em qualquer ponto do país, destrinçando, em cada local, de cada freguesia, as diferenças entre a qualidade da oferta dos três operadores, numa escala que varia entre a muito boa e a indisponibilidade do serviço.

Trata-se de um instrumento que “aumenta em muito a transparência” e a capacidade de “avaliar o serviço móvel em todo o país”, prestando informação “essencial” a consumidores e decisores políticos sobre os “pontos onde pode ser necessário complementar a rede”, sublinhou o secretário de Estado das Comunicações, Hugo Santos Mendes, que participou na sessão desta segunda-feira.

O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, destacou-lhe ainda outra dimensão: a existência desta ferramenta que põe a nu a existência de zonas de território sem cobertura de voz ou de dados móveis, ou com um serviço com qualidade limitada, demonstra a “urgência de implementar o roaming nacional”, que permitirá a um cidadão “utilizar o seu telemóvel combinando as redes de todos os operadores móveis e não apenas tendo acesso à rede do seu operador”.

Trata-se de uma das medidas mais polémicas do projecto de regulamento do leilão do 5G, cuja versão final Cadete de Matos garante que será publicado “nos próximos dias”, e que tem sido contestado publicamente pelas empresas.

A Nos e a Vodafone garantem que o projecto de regulamento que esteve em consulta pública e está agora na “fase final de aprovação e publicação” tem disposições ilegais e discriminatórias, que favorecem eventuais novos operadores que queiram entrar no mercado e que poderão fazê-lo sem obrigação de investimento em redes, usando as actuais infra-estruturas através de soluções que incluem o roaming nacional.

As duas empresas pediram a Bruxelas que avalie se há auxílios de Estado nas regras definidas pela Anacom para o leilão.

Questionado sobre eventuais ilegalidades do regulamento, Cadete de Matos, garantiu que “daqui a alguns dias” serão “esclarecidas todas as dúvidas que têm sido suscitadas” e que serão “clarificadas” todas as questões relativamente ao “total suporte legal daquilo que a Anacom decidirá nesta matéria”.

“Temos a certeza absoluta que a Anacom actua no estrito cumprimento da lei”, sublinhou o regulador, sem adiantar se a versão final do regulamento trará alterações face ao que foi apresentado em Fevereiro.

João Cadete de Matos notou que a consulta pública recebeu mais de 400 participações, entre “operadores que estão no mercado e operadores que querem entrar no mercado”, fornecedores de equipamento tecnológico, autarquias e outras entidades públicas e privadas.

“Fundamentamos as nossas decisões depois de ouvir todas as participações”, disse o regulador, assegurando que tem sido feito “um trabalho ciclópico” a “analisar e ponderar cuidadosamente cada uma das pronúncias que foram feitas no âmbito da consulta para tomar uma decisão final”.

Governo reconhece que contexto mudou

Para o Governo, é um dado objectivo que a pandemia introduziu mudanças a que o regulador não poderá ficar alheio. “Parece-me que o regulamento final não poderá deixar de ter em consideração” a questão “das exigências que a pandemia pode ter introduzido no horizonte de investimento dos operadores”, afirmou o secretário de Estado das Comunicações.

A questão dos prazos de pagamento e do preço das frequências necessárias ao 5G é uma questão que tem sido particularmente assinalada pelo presidente da Meo.

O secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, entende o regulamento final não poderá ser idêntico à proposta feita em Fevereiro: “Parece-me que o regulamento deve ser visto como uma evolução do projecto de regulamento anterior e da política pública para as comunicações que existe por parte do Governo”, afirmou.

Sobre se o documento desenvolvido pela Anacom entra em contradição com a estratégia para o 5G que o Conselho de Ministros aprovou também em Fevereiro (outra das queixas dos operadores de telecomunicações, com a qual concordava o anterior secretário das Comunicações, Alberto Souto de Miranda), Hugo Santos Mendes considerou que “não há um conflito porque não temos um regulamento final, houve uma consulta pública estamos à espera”.

O Governo está “confiante” que “o regulamento seguirá o espírito da Resolução do Conselho de Ministros”, acrescentou.

Cadete de Matos observou que “o Governo fixou um conjunto de metas estratégicas que necessariamente um regulador tem em consideração, analisa e pondera, como não pode deixar de ser”. Já sobre a “questão de não haver discriminação de qualquer operador” no procedimento que se deverá iniciar este mês, considerou que “isso é completamente obrigatório”.

“Um leilão é precisamente isso, é a procura de cumprir os objectivos de interesse público e da promoção da concorrência, quer dos operadores que estão no mercado, quer dos que querem entrar no mercado, para que o bem comum seja o resultado final desta ponderação”, afirmou.