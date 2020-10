João Henriques estreia-se com vitória

Depois da inesperada demissão de Tiago Mendes, o Vitória de Guimarães conseguiu uma estreia vitoriosa para o seu novo treinador, João Henriques. No jogo que fechou a quarta jornada da I Liga, os minhotos derrotaram o Boavista por 0-1 no Bessa, naquele que foi o seu segundo triunfo consecutivo e que os elevou ao grupo dos segundos – o Vitória chegou aos sete pontos, tal como FC Porto, Sporting e Santa Clara.

Já a formação orientada por Vasco Seabra, continuam sem ganhar neste arranque de campeonato, com dois empates e duas derrotas nas quatro primeiras rondas.

O jogo decidiu-se num momento de magia de Marcus Edwards aos 19’. Tudo começou num excelente passe longo do estreante Ouattara para o ponta-de-lança Bruno Duarte na cabeça da área.

O brasileiro avançou para a linha e fez o passe atrasado para Edwards, com o jovem inglês a dominar com o esquerdo e a rematar com o direito, sem quaisquer hipóteses para o guardião Leo Jardim – foi o primeiro golo do britânico na temporada.

O inglês acabou por fazer a diferença num jogo repartido, em que o Boavista teve mais bola, mas foi o Vitória a criar as melhores oportunidades.