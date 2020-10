O que esperar dos 1104 quilómetros que faltam no “sonho rosa” de João Almeida

Faltam 1104 quilómetros de Volta a Itália para João Almeida entrar, mais ainda, na história do desporto nacional. Já entrou com o que fez até aqui – recorde português de dias na liderança de uma “grande volta” e ciclista sub-23 que mais dias consecutivos vestiu rosa na história do Giro –, mas, ganhando a corrida, será, de longe, o maior feito da história do ciclismo nacional, que nunca viu um português vencer Giro, Tour ou Vuelta.

Para lá chegar, Almeida tem uma missão que roçará o hercúleo. Comecemos pela análise mais básica: apesar de estar de camisola rosa há 12 etapas, o português não surge como principal favorito nas casas de apostas – esse trono cabe a Wilco Kelderman, actual segundo classificado, a 15 segundos de Almeida.

E o barómetro das casas de apostas, por falível que seja, acaba por traduzir aquilo que as probabilidades dão. E o que dão é uma última semana de Volta a Itália repleta de dureza física e mental, feita para corredores de “barba rija”.

João Almeida, um jovem em estreia em provas de três semanas, não só nunca lidou com pressão mental deste tipo como o seu próprio corpo nunca foi submetido a um esforço tão duro e, sobretudo, durante tantos dias.

O próprio ciclista disse-o ao PÚBLICO, em Agosto, ainda antes de sonhar sequer em vestir rosa no Giro: “Para já, diria que consigo reagir bem em provas de uma semana. Ando bem na montanha, sobretudo em subidas longas e constantes (…) mas ainda não sei bem como é que o meu corpo reagirá a uma prova tão longa”.

Apesar de liderar a corrida, o próprio português assume, como rookie que é, as parcas probabilidades de sucesso. “Sei que será quase impossível levar a camisola rosa até Milão [última etapa], mas vou tentar e dar tudo o que tenho (…) é uma surpresa ainda estar com a camisola rosa, sem dúvida, mas acho que, se mantiver a consistência, talvez seja possível”.

Quem é o grande rival?

A tentar destronar Almeida está o holandês Wilco Kelderman, um ciclista muito experiente, que, com 29 anos, soma já onze participações em “grandes voltas” e quatro top-10.

A experiência não dá pernas, dirão uns, mas o facto é que Kelderman, sem ser um trepador puro, tem características e experiência para superar a última semana do Giro. Mais: o holandês tem uma equipa preparada para o ajudar na alta montanha, ao contrário do que parece acontecer Almeida.

A última etapa mostrou uma Sunweb a controlar por completo os acontecimentos, com Jai Hindley, um domestique de luxo, a “rebocar” autenticamente Kelderman subida acima. Mais atrás, João Almeida teve de sobreviver. Sozinho.

E “sobreviver” é a expressão ideal, já que o português esteve a poucos segundos de perder a camisola rosa, mantendo-a através de um esforço físico brutal, isolado da restante Quick-Step.

E será a essa alma e capacidade de sofrimento que o português deverá agarrar-se quando, nesta terça-feira, voltar a pegar na bicicleta. Até porque o estatuto de underdog dá a Almeida um apoio extra: exceptuando, naturalmente, os holandeses, Almeida terá o apoio de grande parte dos fãs de ciclismo – a narrativa em torno de uma vitória do jovem que ninguém conhecia será claramente mais fascinante do que a do triunfo de um holandês pouco mediático e já “batido” no World Tour.

Além de Kelderman, o grande rival de Almeida é, sobretudo, o percurso que falta correr. São seis etapas, sendo que duas delas não tirarão o sono ao português: uma é plana, apontada para um final ao sprint, e a outra é um contra-relógio que, esperam os portugueses, venha a ser um dia de emoções – será sinal de que Almeida, na última etapa, ainda estará na luta, podendo usar os tremendos predicados que tem na arte de correr contra o relógio.

Sobram, portanto, quatro tiradas. A primeira, já nesta terça-feira, até pode permitir a Almeida passar entre os pingos da chuva, já que a dureza poderá não ser suficiente para seduzir os candidatos ao triunfo a atacarem a corrida. Mas na quarta-feira e quinta-feira não há como fugir: são, ao todo, 410 quilómetros de permanente “sobe e desce” e com final em alto em contagens de primeira categoria. E o português será atacado por todos os lados.

Foto

Para compor o cenário, sábado há mais: quase 200 quilómetros brutais, com três contagens de primeira categoria que cortarão o fôlego a toda a gente.

O que se diz lá fora?

Bradley Wiggins, bicampeão da Volta a França, lembrou que, apesar do terreno perdido para Kelderman na etapa 15, João Almeida teve um desempenho positivo. “É bom lembrar que ficou à frente do Nibali, do Pozzovivo…“, apontou, ao Eurosport, numa visão assinada por Brian Smith, ex-campeão britânico.

“Houve equipas que trabalharam para os seus líderes e eles não cumpriram, mas o Almeida cumpriu. Definitivamente cumpriu. A última semana vai ser interessante e divertida”, avançou, crendo que o sofrimento de Almeida não é sinal de que a camisola rosa esteja virtualmente entregue a Kelderman.

O site Velonews, conceituado no ciclismo, analisa que Almeida revelou estofo de campeão na etapa 15. “O rookie não entrou em pânico e revelou uma força impressionante ao não colapsar à enorme pressão de Kelderman. Teve, por outro lado, a capacidade de encontrar o seu ritmo e ganhar mais uma viagem ao pódio no final do dia”.

Mas o grande elogio a Almeida vem mais à frente, no mesmo texto. “Quando Almeida ganhar uma “grande volta”, vai olhar para trás, para as etapas 14 e 15 deste Giro, e ver a base do que estaria para vir”.

O site não escreve “se” Almeida ganhar, mas “quando”. E esta já é a maior vitória do português: aconteça o que acontecer, com ou sem rosa em Milão, o ciclista das Caldas da Rainha ganhou o estatuto que porventura só contaria ter daqui a alguns anos.

E, olhando para a classificação, há motivos mais do que suficientes para crer que, mesmo que a vitória escape, o lugar no pódio dificilmente fugirá. E esse já será um feito e tanto.