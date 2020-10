Vinte e sete jogos e 15 golos depois de ter aterrado em Old Trafford, Bruno Fernandes vai ser capitão do Manchester United, no confronto desta terça-feira em Paris frente ao PSG, a contar para a Liga dos Campeões. A revelação foi feita nesta terça-feira por Ole Gunnar Solskjaer, técnico dos “red devils”, que voltou a elogiar o internacional português e reconheceu a sua tremenda influência positiva na equipa desde que chegou a meio da época passada.

“O capitão? Está sentado aqui mesmo ao meu lado”, foi o que o técnico norueguês disse em conferencia de imprensa quando lhe perguntaram sobre quem iria usar a braçadeira na ausência de Harry Maguire. E a revelação apanhou o próprio Bruno Fernandes de surpresa. “Não estava à espera, estou a saber ao mesmo tempo que vocês. É uma honra”, disse o antigo capitão do Sporting, agora capitão pela primeira vez do United.

Antes de revelar o novo estatuto do médio português, Solskjaer já tinha reconhecido o impacto que teve nos “red devils”: “Teve um impacto muito positivo desde que chegou. Não mudou a equipa, mas despertou qualquer coisa na equipa. Ele foi um ponto de viragem para nós na época passada. E esperamos mais.”