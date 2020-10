André Almeida com rotura de ligamentos no joelho direito

O Benfica divulgou nesta segunda-feira a extensão da lesão de André Almeida, que de maca aos 13’ do jogo em Vila do Conde. Segundo informou o departamento clínico dos “encarnados”, o lateral-direito sofreu “uma entorse no joelho direito”, da qual resultou “rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno”.

O clube da Luz não informou sobre o tempo de paragem de André Almeida, mas uma rotura de ligamentos num joelho geralmente implica uma paragem de vários meses, sendo altamente provável que o jogador não volte aos relvados esta época.

André Almeida, de 30 anos, é o jogador com mais anos de casa no Benfica (está no clube desde 2011) e era a primeira opção de Jorge Jesus para o lado direito da defesa. Sem o capitão de equipa disponível a longo prazo, Jesus tem à disposição Gilberto, contratado ao Fluminense, e Diogo Gonçalves, um extremo da formação benfiquista que o técnico quer adaptar a lateral.