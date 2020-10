Um Tempo a Fingir, o novo romance de João Pinto Coelho

Pré-publicação

O vencedor do Prémio Leya 2017 com Os Loucos da Rua Mazur, o escritor João Pinto Coelho, também autor de Perguntem a Sarah Gross, tem um terceiro romance que chega às livrarias nesta terça-feira numa edição Dom Quixote. Nele leva-nos à Toscana, Itália, 1937, com Annina Bemporad, uma judia rebelde, que se despede da infância quando acorda a meio da noite com o estampido de um tiro. Os dois primeiros capítulos podem ser lidos aqui.