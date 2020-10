O regresso aos palcos num sector que parou com a pandemia

Neste P24, as alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social Mariana Serrano e Michelle Coelho retratam a volta ao palcos depois do confinamento obrigatório, numa reportagem para ouvir na integra no Repórter 360.

