Morreu Enzo Mari, um gigante do design italiano

“Ciao Enzo. Despedes-te como um gigante”. Foi com estas palavras que Stefano Boeri, presidente da Trienal de Milão, onde há poucos dias se inaugurou uma exposição dedicada ao mestre italiano, se despediu do designer Enzo Mari, que morreu esta segunda-feira naquela cidade aos 88 anos, anunciaram os jornais italianos.

Enzo Mari foi um dos grandes designers de equipamento século XX italiano, um dos seus principais mestres mas também um importante teórico, autor de peças que constam de vários museus de design em todo o mundo, como o célebre puzzle de madeira para crianças 16 Animais, que fez para a marca Danese logo no início da sua carreira de 60 anos. O designer ganhou vários prémios Compasso d’Oro — como o atribuído em 1979 à cadeira empilhável Delfina —, sendo um dos responsáveis pelo prestígio do design italiano no século XX.

Em 2011, numa entrevista ao PÚBLICO, quando esteve em Lisboa a convite da Experimenta Design, provocador como sempre, disse que era importante que os objectos não contassem mentiras e que partia para qualquer projecto com um nível de utopia de 100%: “Sou bom, porque estou acima do monte de lixo. Não fiz coisas muito complexas. São sempre coisas simples.”

Marxista, denunciou o domínio do marketing no design e pôs um martelo e pregos na mão do consumidor. Um dos seus conceitos mais conhecidos, a auto-projectação, parte da ideia de que é possível sensibilizar as pessoas para o design e de que estas podem aprender a construir um objecto sozinhas. “Quando estás a construir um móvel, tens de ter a certeza de que as juntas estão bem feitas. Se vão comprar uma mesa, verifiquem se a perna está bem fixa. É um primeiro passo... Esse é o objectivo da auto-projectação”, explicou na mesma entrevista ao PÚBLICO. “Eu trabalho para compreender, não para fazer. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Toda a gente sabe o que é o design, mas na realidade ninguém sabe.”

Na prática, a auto-projectação é um conjunto de instruções para construir mobiliário de madeira que permite aos consumidores montarem e adaptarem tábuas às suas necessidades. Lançado em 1974, este conceito propôs 20 projectos de móveis, de camas a armários, passando por cadeiras, estantes ou mesas, numa lógica de design do-it-yourself​.

Enfant terrible da profissão, sempre trabalhou na fronteira entre a arte e o design, e proclamou várias vezes a morte do design.