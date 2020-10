Magistrados querem enriquecimento ilícito na lei de uma vez por todas

Os sindicatos de magistrados querem aproveitar a estratégia de combate à corrupção que o Governo submeteu a discussão pública para verem o enriquecimento ilícito ser, de uma vez por todas, considerado crime. Porém, nas 78 páginas que constituem a proposta elaborada por um grupo de juristas a pedido do Ministério da Justiça não há uma única palavra sobre o assunto.

O mesmo sucede, de resto, com o financiamento partidário e a corrupção, quer no seio das autarquias, quer dos órgãos do Estado, para espanto da Associação Sindical de Juízes Portugueses, que considera estas omissões incompreensíveis. “Uma estratégia de combate à corrupção que não olhe de frente, com coragem, para o problema da promiscuidade entre o exercício do poder e o financiamento de partidos e das campanhas eleitorais está amputada de um aspecto fundamental e não pode ser levada a sério”, diz um parecer que os magistrados judiciais entregaram à ministra da Justiça. Esta associação chama a atenção para as discrepâncias entre o que os governantes têm proclamado ao longo dos anos e aquilo que têm efectivamente feito, numa altura em que existe o risco de os fundos europeus que vão chegar para colmatar os efeitos económicos da pandemia irem parar aos bolsos de uns poucos – “talvez até dos mesmos”.

Sinais de alerta

“Infelizmente, por falta de vontade política das sucessivas lideranças do país, o combate à corrupção foi sempre uma prioridade no discurso mas nunca foi uma prioridade na acção”, criticam os juízes, chamando a atenção para sinais de alerta como a lei ter passado a isentar de visto prévio do Tribunal de Contas certas parcerias público-privadas celebradas pelas autarquias ou ainda a recente proposta de flexibilização do Código de Contratação Pública. Não existindo, na estratégia apresentada pelo Governo para vigorar até 2024, “qualquer medida especificamente orientada para uma realidade onde os riscos são, notoriamente, elevados, como é o caso das autarquias”, esta associação sindical propõe desde já a reactivação da Inspecção-Geral da Administração Local. Porque desde que este organismo foi extinto e fundido com a Inspecção-Geral de Finanças, já lá vai quase uma década, “tudo o que que era controlo interno sobre o sector das autarquias locais foi relegado para um plano secundário”.

E onde estão as medidas para detectar a corrupção praticada nos níveis superiores da direcção política dos órgãos de Estado – Presidência da República, Assembleia da República, Governo, entidades reguladoras e institutos públicos? As breves referências feitas à classe política na estratégia divulgada pelo executivo não satisfazem os juízes. Que põem a hipótese de ter sido esta classe a promover um sistema legal de tal modo favorável aos arguidos que as suas garantias de defesa se tenham transformado em autêntica impunidade.

Recordando que a actual ordem jurídica portuguesa continua a não dar cumprimento à Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção em matéria de enriquecimento ilícito, esta associação sindical propõe uma solução para ultrapassar os obstáculos levantados pelo Tribunal Constitucional às várias tentativas de criminalizar este fenómeno. “Bastará acrescentar aos actuais dispositivos legais que regulam a fiscalização dos rendimentos e património dos titulares de cargos públicos o dever de justificar a aquisição de património durante o exercício do cargo acima de certo valor (e não apenas declarar a aquisição desse património, como agora) e fazer corresponder o novo crime à violação desse dever”, sugere-se. Nos casos em que os bens não estejam em nome do seu verdadeiro dono, uma vez provada a sua titularidade o criminoso será punido “não por se presumir que enriqueceu ilicitamente mas por ter enriquecido sem o declarar e justificar”.

Endurecer penas

Já o Sindicato de Magistrados do Ministério Público quer, além de também ver retomada a discussão do enriquecimento ilegítimo, que sejam aumentadas as penas aplicáveis à criminalidade económico-financeira. E também que o prazo máximo de prescrição deste tipo de delitos suba dos actuais 15 anos para 20 anos. Afinal, que sentido faz que a condução sob embriaguez seja punida com mais severidade que o crime de participação económica em negócio, que nalgumas circunstâncias só é punível com até seis meses de prisão?

António Ventinhas, que dirige o sindicato, explica que o parecer dos procuradores não é uma resposta ao documento do Governo, mas sim uma proposta autónoma que elenca várias medidas de combate à corrupção. O documento, a enviar igualmente à ministra, não quantifica o aumento das molduras penais. Mas prevê que quem recorra de condenações por este tipo de crimes para o Tribunal Constitucional possa ir parar à cadeia antes de os juízes do Palácio Ratton se pronunciarem, caso a sua culpabilidade já tenha sido dada sempre como provada nas instâncias judiciais anteriores.

Das medidas avançadas pelos procuradores fazem ainda parte a criação de um plafond para os levantamentos em numerário ao balcão das instituições bancárias, a criação de um gabinete nacional de coordenação do combate à corrupção no seio da Procuradoria-Geral da República, bem como de um fundo com o dinheiro apreendido no âmbito deste tipo de delitos que sirva para reforçar os meios de combate ao fenómeno. Como dizem os juízes, “sem uma adequada e decisiva atribuição de recursos financeiros, esta estratégia não passará de mais um paliativo para disfarçar momentaneamente a falta de vontade política e deixar tudo na mesma”. Até à próxima estratégia.