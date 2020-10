Pedro Saleiro criou um software para combater desigualdades

Pedro Saleiro é especialista em inteligência artificial e participou nas Conferências de Lisboa, onde se debateram as mudanças globais. Doutorado em Machine Learning and Information Retrieval na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, trabalhou, durante o pós-doutoramento, na Universidade de Chicago com Rayid Ghani no Center for Data Science and Public Policy. É um dos criadores da Plataforma Aequitas, uma ferramenta para auditar e detectar práticas tendenciosas e discriminatórias em sistemas de inteligência artificial, e nesta entrevista explica-nos como é que isso é feito.

Continuar a ler